العراق يسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل (30) إصابة جديدة بفيروس (كوفيد 19 المستجد) كورونا، في مختلف محافظات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: إنه ”تم فحص 2052 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية، وكان عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم (30) إصابة“.

وأضافت أن ”الإصابات كانت موزعة على محافظات بغداد (12)، والنجف (1)، والسليمانية (1)، وأربيل (1)، وكربلاء (1)، وكركوك (1)، وذي قار (2)، والبصرة (8) وواسط (1)، وديالى (2)“.

وأشارت إلى أن ”مجموع الإصابات يرتفع بذلك إلى 1232، ومجموع الوفيات 69، و496 حالة شفاء“.