العراق يعلن وفاة أول ضابط رفيع في الجيش بكورونا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، وفاة أول ضابط رفيع المستوى في الجيش؛ إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب لها: إن ”رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي نعى العميد محمد مهدي الحمداني، الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا“.

ويشغل الحمدان منصب مدير الإدارة في الفرقة الخامسة في الجيش، التي تنتشر في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، تسجيل 4 وفيات و80 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 1202، توفي منهم 69.

وأصاب الفيروس، حتى يوم الخميس، أكثر من مليون و541 ألفا في العالم، توفي منهم نحو 90 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 342 ألفا.