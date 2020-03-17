سقوط صاروخين قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد (صور)

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سقط صاروخا كاتيوشا، مساء اليوم الثلاثاء، قرب المنطقة الخضراء التي تضم مقر السفارة الأمريكية وسط بغداد، في ثاني هجوم خلال اليوم الذي كلف فيه العراق رئيسًا جديدًا للوزراء. وأفادت خلية الإعلام الأمني (حكومية) في بيان، بسقوط ”صاروخين نوع كاتيوشا انطلقا من منطقة عرب جبور باتجاه منطقة الجادرية (المحاذية للمنطقة الخضراء)“. وقالت إن أحد الصاروخين ”سقط…