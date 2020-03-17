 سقوط صاروخين قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد (صور) – إرم نيوز‬‎

سقوط صاروخين قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد (صور)

سقوط صاروخين قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد (صور)

المصدر: إرم نيوز

سقط صاروخا كاتيوشا، مساء اليوم الثلاثاء، قرب المنطقة الخضراء التي تضم مقر السفارة الأمريكية وسط بغداد، في ثاني هجوم خلال اليوم الذي كلف فيه العراق رئيسًا جديدًا للوزراء.

وأفادت خلية الإعلام الأمني (حكومية) في بيان، بسقوط ”صاروخين نوع كاتيوشا انطلقا من منطقة عرب جبور باتجاه منطقة الجادرية (المحاذية للمنطقة الخضراء)“.

وقالت إن أحد الصاروخين ”سقط على بناية متروكة قرب هيئة الحج والعمرة، والآخر سقط في نهر دجلة، دون خسائر تذكر“.

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