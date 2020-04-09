المغرب.. 4 وفيات بكورونا و99 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة‎‏‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس بالمملكة إلى 97 حالة.

وأكد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة محمد اليوبي، خلال مؤتمر صحفي، أن ”المصالح الطبية في البلاد سجّلت 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 1374 حالة“.

وبحسب المسؤول المغربي، فقد تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 109.

وشدد المتحدث على أن الحالات التي يتم تسجيلها مؤخرا في المغرب تتم عبر التتبع الصحي للمخالطين وهذا ما تؤكده التحريات الوبائية التي تفيد بانتقال الفيروس من المرضى إلى مخالطيهم أو تعرضهم جميعا لنفس مصدر العدوى.