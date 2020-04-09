المغرب.. تسجيل 71 حالة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، عن تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 1346 حالة.

جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب.

وسجّلت الإحصائيات الجديدة ارتفاع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 4770.

وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بالمغرب إلى 103 حالات، بعد تماثل 6 حالات جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 96.

وقررت السلطات المغربية، العمل بإجبارية وضع ”الكمامات الواقية“ في المملكة ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقار السكن في الحالات الاستثنائية (العمل، أو اقتناء حاجيات المنزل، أو العلاج) للسيطرة على انتشار الوباء.

وتحاول المملكة المغربية السيطرة على انتشار فيروس كورونا، باعتماد إجراءات صارمة، وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية، وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية، ومنع السفر والتنقل بين المدن، وإغلاق المدارس، وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها.