إيران تسجل وفاة 117 جراء كورونا وإصابة 1634

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 117 حالة وفاة جديدة وإصابة 1634 جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي، إن ”البلاد سجلت وفاة 117 شخصا وإصابة 1634 جراء تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية“.

وبين جهانبور أن ”عدد الوفيات ارتفع إلى 4110 فيما بلغ عدد الإصابات 66 ألفا و220 شخصا“، مشيرا إلى وجود 3918 شخصا بحالة صحية حرجة يرقدون في المستشفيات جراء إصابتهم بوباء كورونا المستجد.

كما بين المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 32 ألفا و309 أشخاص وأن عدد المتعافين في ارتفاع مستمر.