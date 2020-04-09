شاهد.. سعال واحد قد ينشر سحابة من فيروس كورونا

نفذ باحثون من عدة مراكز علمية فيديو محاكاة لتوضيح المدى الذي من الممكن أن ينتقل إليه فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب سعال لمرة واحدة فقط.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، الفيديو الذي نفذه باحثون من جامعة آلتو الفنلندية، والمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، ومركز البحوث VTT في فنلندا، وجامعة فنلندا.

ووصفت الصحيفة المقطع بـ“الصادم والمرعب“ لتأثير سعال واحد فقط على انتشار سحابة قطرات من الفيروس على بعد كبير، إذ أظهر الفيديو في الثانية الـ13 انتقال الرذاذ على بعد ممرين داخل أحد المتاجر، وكيف أن الفيروس يستمر لدقائق حتى بعد خروج الشخص المريض من المكان.

لذلك يؤكد العلماء ضرورة أن يلتزم الناس بتجنب الأماكن المزدحمة في المتاجر والأماكن العامة والمحطات الخاصة بوسائل النقل المختلفة، لأن الفيروس ينتشر على مسافة ولفترة زمنية كبيرة.

وأكد الباحثون أنه إذا سعل الشخص المصاب مرة واحدة فقط، فهذا السعال قادر على إصابه الكثير من الأشخاص بسبب وجود هذه الجزيئات الصغيرة الحاملة للفيروس في المجال الهوائي للأشخاص، والتي ستستقر في النهاية بجهازهم التنفسي.

وذكر البروفيسور فيل فورينين، من جامعة آلتو بفنلندا، أنه يجب على الجميع تجنب الذهاب للأماكن العامة كالمتاجر إلا للحاجات الضرورية، وأن يحرصوا على البقاء لمدة قصيرة للغاية مع اتخاذ تدابير الوقاية والسلامة.

وعلى الرغم من وجود العديد من الدلائل التي تؤكد أهميه ارتداء الكمامات للوقاية من التقاط فيروس كورونا المستجد، إلا أن المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ترى أنه ليس من الضرورة ارتداء الكمامات سوى للعاملين في المجال الطبي فقط.

لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC بالولايات المتحدة، أعلنت ضرورة ارتداء الكمامات المصنوعة من القماش في الأماكن العامة للحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي.