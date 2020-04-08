المغرب تسجل 3 وفيات و91 حالة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة‎

أعلن المغرب، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 93 حالة.

وأكد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة محمد اليوبي، خلال ندوة صحفية، أن ”المصالح الطبية في المملكة سجّلت 91 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 1275 حالة“.

ووفق اليوبي، فقد تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.

وسجّل المسؤول المغربي، تزايد الحالات المكتشفة ضمن التتبع الطبي للمخالطين خاصة في الوسط العائلي، داعياً الأسر المغربية إلى اتخاذ إجراءات السلامية الصحية.