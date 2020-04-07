مقاضاة أحد المصابين بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت النيابة العامة في الأردن، يوم الثلاثاء، عن تسجيل قضية جزائية ضد شخص كان يعلم بإصابته بفيروس كورونا وخالط أشخاصا آخرين.

وقال رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، الثلاثاء، إن ”قضية جزائية سُجلت لدى دائرة مدعي عام عمان ضد شخص كان يعلم بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وخالط آخرين وعرضهم للإصابة بهذا الوباء خلافا لأوامر قانون الدفاع“.

وأضاف الشريدة أن ”النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس، ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص ويعرض أصحاء لمثل هذا الوباء كون ذلك يشكل جرما تعاقب عليه القوانين المعمول بها وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء لإنزال العقاب الرادع بحقهم“، بحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لقناة ”المملكة“ الرسمية.

جاء ذلك بعد جدل واسع شهدته المملكة، منذ مساء أمس الإثنين، حول مخالطة أحد الأشخاص الملزمين بالحجر الذاتي، لمجموعة من المواطنين ولزملائه في العمل؛ ما أسفر عن إغلاق كافة فروع مجموعة صيدليات ”فارمسي ون“.

وقررت مجموعة صيدليات ”فارمسي ون“ في الأردن، إغلاق جميع فروعها، يوم الثلاثاء؛ بعدما تبينت إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.

كما قررت فحص جميع الموظفين الذين خالطوا المصاب، الذي يعمل في مستودعات المجموعة الشهيرة، إضافة إلى تعقيم جميع فروعها البالغ عددها 103 فروع، في مختلف مناطق الأردن.

وقال رئيس المجموعة ومؤسسها الدكتور أمجد العريان، في فيديو نشره على صفحته في فيسبوك، إن ”الموظف كان مجازا منذ بداية أزمة كورونا (منتصف الشهر الماضي)، وحضر إلى المستودعات، الإثنين؛ لممارسة عمله، دون إبلاغ الإدارة“.

وتابع: ”لم تكن الإدارة تعلم عن إصابة الموظف، أو أي من أفراد عائلته، أو حتى وفاة والده بفيروس كورونا“.

من جانبها، هددت الحكومة الأردنية، بمعاقبة كل من يثبت إصابته بفيروس كورونا ويتهرب من الإجراءات الطبية، التي تحددها وزارة الصحة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي نقلته فضائيات محلية، الثلاثاء، إن ”كل من يثبت أنه مصاب، ويطلب منه الخضوع لإجراءات الحجر الذاتي ولم يلتزم بذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بما في ذلك فرض غرامة مالية أو السجن، باعتباره هدد صحة المواطنين وعرض سلامتهم للخطر“.

وأضاف العضايلة، أن ”سياسة الحجر الذاتي في المنزل قد لا تجدي مع بعض الأشخاص، لذا سيتم تحديد مناطق جديدة للحجر، سنعلن عنها لاحقا“، مشيرا إلى أنه ”في حال رغب الشخص الذي تقرر الحجر عليه بدخول أحد الفنادق المخصصة للحجر، فسيكون ذلك على نفقته الخاصة“.

وشدد على أن ”هذا المرض ليس عيبا، والاشتباه به ليس عيبا كذلك، ووضع البعض في الحجر الصحي ليس عيبا أيضا؛ بل العيب بإخفاء ذلك وتعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر“.