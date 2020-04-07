 الأردن.. إغلاق كافة فروع مجموعة صيدليات ”فارمسي ون“ بعد إصابة موظف بـ“كورونا“ – إرم نيوز‬‎

الأردن.. إغلاق كافة فروع مجموعة صيدليات ”فارمسي ون“ بعد إصابة موظف بـ“كورونا“

الأردن.. إغلاق كافة فروع مجموعة صيدليات ”فارمسي ون“ بعد إصابة موظف بـ“كورونا“

المصدر: فريق التحرير

قررت مجموعة صيدليات ”فارمسي ون“ في الأردن، إغلاق جميع فروعها، يوم الثلاثاء، بعدما تبينت إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.

كما قررت فحص جميع الموظفين الذين خالطوا المصاب الذي يعمل في مستودعات المجموعة الشهيرة، إضافة إلى تعقيم جميع فروعها البالغ عددها 103 فروع في مختلف مناطق الأردن.

جاء ذلك بحسب تسجيل نشره رئيس المجموعة ومؤسسها الدكتور أمجد العريان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف العريان في تصريحات له أن ”الموظف كان مجازا منذ بداية أزمة كورونا (منتصف الشهر الماضي)، وحضر إلى المستودعات الاثنين، لممارسة عمله، دون إبلاغ الإدارة“.

وتابع: ”لم تكن الإدارة تعلم عن إصابة الموظف، أو أي من أفراد عائلته، أو حتى وفاة والده بفيروس كورونا“.

وأشار العريان إلى أنه جرى فرض الحجر الصحي على 11 شخصا ممن خالطوا الموظف المصاب.

وأكد العريان أنه تواصل مع وزيري الصحة سعد جابر والإعلام أمجد العضايلة، للتنسيق بشأن الإجراءات المتخذة، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق ”جاء احترازيا، والمجموعة أعدت خطة طوارئ مسبقة للتعامل مع أي حالة إصابة كورونا بين موظفيها“.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا بين الناشطين الأردنيين على مواقع التواصل، ودشنوا وسم (#صبحي) على تويتر، الذي تصدر قائمة ”الترند“ في المملكة.

واعتبر البعض أن ما قام به الموظف المصاب ”عمل غير مسؤول واستخفاف بحياة الناس“ كونه لم يلتزم بتعليمات وزارة الصحة.

وذهب البعض إلى المطالبة بنشر أسماء المصابين بفيروس كورونا، واعتبار ذلك ”واجبا وضروريا“ لحماية الآخرين وتجنب مخالطتهم.

وانتقد آخرون التعرض للموظف المصاب واعتبار أنه ”مستهتر“، مؤكدين أن كل شخص معرض للإصابة بالفيروس.

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