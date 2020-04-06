الأردن يسجل حالة وفاة جديدة و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن الأردن، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 4 إصابات بالفيروس ”الفتاك“.

وقال وزير الصحة الأردني قد ”تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا المستجد، لترتفع حالات الوفيات جراء الفيروس إلى 6 حالات“.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام أمجد العضايلة، في العاصمة عمان، ”أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 349 إصابة“.

وبين وزير الصحة، أنه تم تسجيل 16 حالة شفاء من الفيروس ”الفتاك“، ليصل إجمالي حالات المتعافين من الفيروس إلى 126 حالة، مبينا أن هناك 217 حالة مصابة تخضع للعلاج في مستشفيات المملكة.

بدوره قال وزير الإعلام، إن الحكومة تبحث إمكانية عودة الطلبة من خارج الوطن، وفي حال قررت ذلك سيتم اخضاعهم لحجر صحي لمدة 17 يوما، داعيا الطلبة إلى الالتزام بتعليمات حكومات البلدان التي يقيمون فيها.

وأكد العضايلة؛ أن الحكومة ”قد تفرض حظرا شاملا لمدة يوم أو أكثر، وذلك في ظل اجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المعروف طبيا بـ(كوفيد -19)“.