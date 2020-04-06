الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ وشفاء 23 حالة

أعلنت الحكومة الإماراتية، يوم الإثنين، شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 277 حالة إصابة جديدة بهذا الوباء العالمي من جنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد المصابين الإجمالي 2076 حالة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

جاء ذلك، خلال الإحاطة الإعلامية اليومية لوزارة الصحة الإماراتية حول آخر مستجدات وتطورات فيروس كوفيد19.

ومع تسجيل 23 حالة شفاء جديدة، يصل عدد المتعافين الإجمالي إلى 167 حالة في الدولة.

وقالت الناطق الرسمي باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية، إن ”الحالات الجديدة المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة“، مشيرة إلى أن ”زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج“.

وأضافت الدكتورة فريدة: ”يؤسفنا الإعلان عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، ومع حالة الوفاة وصل إجمالي حالات الوفاة في الدولة إلى 11 حالة“.

وتابعت بقولها: ”نظامنا الصحي بقوة تقصيه ومتابعته المستمرة على نطاق واسع مكن الجهات الصحية من رصد الحالات الجديدة“، قائلة إن ”هذا الرصد والتقصي والذي وصلنا معه إلى إجمالي عدد الحالات له جانب مهم يتمثل في أن دولة الإمارات بكل طواقمها الطبية قادرة على اكتشاف الفيروس وأماكن تواجده بأسرع وقت“.

وأكدت أن ”الإمارات لا تنظر إلى زيادة الحالات بمنظور سلبي بل على العكس.. فقيامنا بتكثيف إجراءات الفحص وتوسيع نطاقه على جميع المواطنين والمقيمين، يعزز من نجاحنا في احتواء كل الإصابات والحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر وبالتالي القضاء عليه“.