الإمارات تتيح لآلاف الباكستانيين العودة لبلادهم مع تفشي كورونا

يسعى أكثر من 20 ألف باكستاني يعملون بدولة الإمارات العربية للعودة لديارهم مع تشديد الدولة الخليجية للقيود بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأطلقت الإمارات مبادرة ”الإجازة المبكرة“ بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتأتي المبادرة وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية تلبية لمتطلبات المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

وقال متحدث باسم القنصلية الباكستانية لـ ”رويترز“ اليوم الاثنين إن أكثر من 20 ألف باكستاني سجلوا رغبتهم في العودة لديارهم لدى القنصلية منذ الثالث من نيسان/ أبريل.

وأضاف أن منهم من انتهت إقامته أو فقد وظيفته أو لم يعد يتلقى أجرا بالإضافة إلى الذين دخلوا الإمارات بتأشيرات زيارة.

ويقول دبلوماسيون باكستانيون، إن باكستان مورد كبير للعمالة للإمارات حيث يقيم ويعمل أكثر من مليون باكستاني.

وقال المتحدث إن ”السلطات الباكستانية تجري محادثات مع الإمارات لترتيب رحلات طيران لإعادة الباكستانيين لديارهم“.

وعلقت الإمارات جميع رحلات الطيران للركاب الشهر الماضي لكن شركتي طيران الإمارات والاتحاد قالتا قبل أيام إنهما ستستأنفان رحلات لخارج البلاد فقط لجهات محدودة للراغبين في مغادرة البلاد.

وذكرت الصحف في دبي اليوم أن مئات الباكستانيين احتشدوا أمام مقر القنصلية في دبي أمس الأحد، رغم إجراءات العزل العام في الإمارة، للمطالبة بإعادتهم لبلادهم.

واعترض المتحدث باسم القنصلية على تقديرات الأعداد وقال إن الشرطة فرقتهم لانتهاكهم إجراءات العزل العام.