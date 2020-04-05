السعودية .. 191 إصابة جديدة بـ“كورونا“

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 2370 حالة.
وبحسب إحصاءات الوزراة فقد بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا 420 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 29 .
وتم تسجيل إصابات كورونا في 16 مدينة ومحافظة بالمناطق المختلفة في المملكة.
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وزارة الصحة تسجل 191 حالة إصابة جديدة بـ #فايروس_كورونا في المملكة ليصل اجمالي الحالات إلى 2370 حالة.
عبر مؤشر الحالات : https://t.co/RDi0pTgdKr#إمارة_حائل | #مركز_إدارة_الأزمات #كلنا_مسؤول | @hailhealth @security_gov | @Amanat_Hail @MCgovSA | @mediasrca pic.twitter.com/YYMAYaENx1
— إمارة منطقة حائل (@emara_hail) April 5, 2020