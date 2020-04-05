السعودية .. 191 إصابة جديدة بـ“كورونا“

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 2370 حالة.

وبحسب إحصاءات الوزراة فقد بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا 420 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 29 .

وتم تسجيل إصابات كورونا في 16 مدينة ومحافظة بالمناطق المختلفة في المملكة.

وضمت الرياض 44 حالة، فيما سجلت مكة المكرمة 72 حالة، أما المدينة المنورة فشهدت 3 حالات، وجدة سُجلت 32 إصابة. أما القطيف فسُجلت 8 حالات، والدمام 4 حالات، والخبر سُجلت 6 إصابات، وفي الظهران وجدت 6 حالات. أما تبوك تبوك فشهدت حالتين، فيما ظهرت في الطائف 4 حالات، وفي خميس مشيط 3 حالات، وفي الخفجي حالة واحدة، وفي أبها حالة واحدة. أما الباحة فسُجلت حالة واحدة، ورأس تنورة حالة واحدة، وأخيرًا في المبرز حالتين.