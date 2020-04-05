بالفيديو.. السعودية رنده العمودي تثير غضب مواطنيها بعد إساءتها لرجل مرور

طالب نشطاء سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، بالقبض على مواطنتهم الشابة رنده العمودي بعدما ظهرت في مقطع فيديو تسيء فيه لرجل مرور سجل بحقها مخالفة مرورية.

وظهرت العمودي التي تعمل كسائقة سيارة أجرة لتوصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، عبر حسابها في ”سناب شات“ لتروي أحد المواقف التي حصلت معها، قبل أن تقول ”أكره المرور يا جماعة، عطاني مخالفة الكلب.. بس كده..“.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وسط مطالبات بالقبض على الشابة الثلاثينية بتهمة الإساءة لرجل المرور، ومحاسبتها.

رندة العمودي سعودية من أصل يمني تقول لرجل المرور كl ب نفس إساءات #تنظيم_مكه_حقنا بالضبط ونفس الاستخفاف والأسلوب. pic.twitter.com/nFfVz9ocmO — المكتشف (@kasfko) April 4, 2020

واختار عدد من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر”، والذين أغضبهم تصرف مواطنتهم، تقديم بلاغات إلكترونية ضدها لوزارة الداخلية والنيابة العامة.

تنباهى بأنها تخالف أنظمة المرور وانها تقطع الإشاره ولاتتم معاقبتها

تقول انها تكره المرور وتقول رجل المرور "الكلب" اعطاني مخالفه !

أتمنى محاسبة كل من يجاهر بمخالفة الأنظمه وفوق ذلك يشتم رجال الأمن

لو ذهبت الى دوله أوروبيه ستلتزم بالنظام لأنه بيعاملونها زي الكلب لو خالفت@eMoroor pic.twitter.com/caZKaZ6PRF — ابراهيم بن عطالله (@ibharbi2) April 4, 2020

وذهب البعض لأبعد من ذلك، وطلب إسقاط جنسيتها السعودية بالنظر لكونها من أصول يمنية على حد قول عدد من المغردين.

وتعد العمودي واحدة من أوائل السعوديات اللاتي انضممن للعمل كسائقات سيارات أجرة عبر التطبيقات الذكية منذ السماح للنساء بقيادة السيارات منتصف العام 2018 بعد سنين من الحظر.

وتتابع الجهات المختصة في السعودية، مخالفات القوانين المحلية التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بشكل عام، وتلاحق المتهمين.