 بالفيديو.. السعودية رنده العمودي تثير غضب مواطنيها بعد إساءتها لرجل مرور – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. السعودية رنده العمودي تثير غضب مواطنيها بعد إساءتها لرجل مرور

بالفيديو.. السعودية رنده العمودي تثير غضب مواطنيها بعد إساءتها لرجل مرور

المصدر: الرياض- إرم نيوز

طالب نشطاء سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، بالقبض على مواطنتهم الشابة رنده العمودي بعدما ظهرت في مقطع فيديو تسيء فيه لرجل مرور سجل بحقها مخالفة مرورية.

وظهرت العمودي التي تعمل كسائقة سيارة أجرة لتوصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، عبر حسابها في ”سناب شات“ لتروي أحد المواقف التي حصلت معها، قبل أن تقول ”أكره المرور يا جماعة، عطاني مخالفة الكلب.. بس كده..“.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وسط مطالبات بالقبض على الشابة الثلاثينية بتهمة الإساءة لرجل المرور، ومحاسبتها.

واختار عدد من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر”، والذين أغضبهم تصرف مواطنتهم، تقديم بلاغات إلكترونية ضدها لوزارة الداخلية والنيابة العامة.

وذهب البعض لأبعد من ذلك، وطلب إسقاط جنسيتها السعودية بالنظر لكونها من أصول يمنية على حد قول عدد من المغردين.

وتعد العمودي واحدة من أوائل السعوديات اللاتي انضممن للعمل كسائقات سيارات أجرة عبر التطبيقات الذكية منذ السماح للنساء بقيادة السيارات منتصف العام 2018 بعد سنين من الحظر.

وتتابع الجهات المختصة في السعودية، مخالفات القوانين المحلية التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بشكل عام، وتلاحق المتهمين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
تاغ
قيادة المرأة للسيارة
مختارات
منوعات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث