أول ولادة قيصرية لمصرية مصابة بفيروس كورونا (صور)

نجح فريق طبي في مصر، يوم الأحد، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الغردقة العام.

واتبع الفريق الطبي الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة قبل إجراء العملية، حيث ارتدى الأطباء بدلات العزل وتم إجراء العملية بنجاح.

ووفقا لبيان المستشفى، فإن الأم تبلغ من العمر 35 عاما، وحالتها بعد الولادة مستقرة، كما أن المولود بصحة جيدة حيث رزقت بطفل ذكر.

وعن وضع الطفل قالت المستشفى إنه سيتم إجراء تحليل كورونا لأول طفل مولود من أم أصيبت بالفيروس، وذلك كإجراء احترازي للتأكد من عدم إصابته، وستتم تغذيته من خلال اللبن الصناعي خلال الفترة الحالية.

وذكرت المستشفى أن الطاقم الطبي أتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية في إجراء العملية للتأكد من الحماية والوقاية وعدم انتشار الفيروس، مع تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

وتعد هذه العملية القيصرية هي الأولى من نوعها لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا، وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت يوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1070 حالة، بعد تسجيل 85 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 71 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، جميعهم مواطنون.