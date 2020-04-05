وزارة الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا في تسارع كبير

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الأحد، تسارع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي ليصل العدد الى 46 حتى صباح اليوم.

وأشارت الوزارة، في تقرير نشرته الصحف الإسرائييلية، إلى أن يوم الخميس سجل أكبر عدد بوفاة 10 مصابين بالفيروس، في حين توفى 8 آخرون في عطلة نهاية الأسبوع.

وأفاد التقرير بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل الى 8018 إصابة اليوم الأحد؛ وأن 127 مصابا هم في حالة خطيرة فيما يخضع 106 مصابين للعلاج بأجهزة التنفس داخل المستشفيات.

وقالت صحيفة ”جيروساليم بوست“ نقلا عن تقرير وزارة الصحة ”شهد الأسبوع الماضي تسارعا كبيرا في عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.“

وقررت اسرائيل هذا الأسبوع، تشديد إجراءات العزل والإغلاق والقيود على حركة الأشخاص بهدف منع تسارع تفشي الوباء.