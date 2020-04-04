4 وفيات بفيروس كورونا ترفع الحصيلة في إسرائيل إلى 44

أعلنت إسرائيل اليوم السبت، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 40، إثر تسجيل 4 حالات جديدة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت 4 وفيات، آخرها لمسن يبلغ 88 عاما في مستشفى ”أساف هاروفيه“ قرب مدينة تل أبيب، وهو يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن ”عدد الصابين الكلي بالفيروس، بلغ 7851، بينهم 108 حالات خطيرة“.

ومع إعلان وزارة الصحة، وصل عدد الحالات الذين تم الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، اليوم السبت، 423 حالة.

وتبلغ أعمار الوفيات الذين تم الكشف عنهم السبت بين 67 و88 عاما.

وفي وقت سابق السبت، نقلت قناة ”كان“ عن مصدر لم تسمه في وزارة الصحة، قوله إن ”المختبرات التي تجري فحوص كورونا لم تعد قادرة على التحكم في العدد الكبير من الفحوصات بسبب نقص المواد اللازمة“.

وحسب المصدر ذاته، فإنه ”اعتبارا من الخميس الماضي تجرى الفحوص فقط لمن خالطوا مريضا مؤكدا بكورونا، إضافة إلى العائدين من الخارج، والطواقم الطبية التي ظهرت عليها أعراض المرض“.

وحتى مساء اليوم السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و188 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، في حين تعافى من يزيد عددهم على 244 ألفا، بحسب موقع ”Worldometer“.