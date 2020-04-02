الأمم المتحدة تعلن وفاة أحد موظفيها وإصابة 111 بكورونا

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، وفاة أحد موظفيها وإصابة 111 آخرين جراء فيروس ”كورونا“.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال المتحدث: إن ”الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في نيويورك فيما يتعلق بخطط مواجهة انتشار الفيروس“.

وأردف قائلا: ”لدينا حتى الآن 111 إصابة بكورونا فضلا عن حالة وفاة واحدة“.

ونفى دوجاريك وجود أي خطط لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتأجيل أو إلغاء الاجتماعات السنوية للجمعية العامة، التي تعقد بالمقر الرئيس للمنظمة الدولية بنيويورك في أيلول سبتمبر من كل عام، بحضور المئات من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء.

وحول تقارير إعلامية محلية أفادت بانتشار الجرذان في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، أوضح المتحدث أنه ”ليس بالإمكان نفي أو تأكيد تلك التقارير“، خاصة أنه يعمل من منزله منذ أكثر من أسبوعين تنفيذا لتعليمات الأمين العام أنطونيو غوتيريش المتعلقة بتخفيض أكبر قدر ممكن من العاملين بالمبنى، في إطار جهود مكافحة الفيروس.

واستدرك قائلا: ”سأحاول الرد على تلك التقارير وسنبلغكم بها“.

ونشرت صحف محلية في نيويورك تقارير أفادت بانتشار مئات الجرذان في مكاتب مبنى الأمم المتحدة بالمدينة، بعد أن هجرها أغلب العاملين.

وطبقا لبيانات الأمم المتحدة، كان المتوسط اليومي لعدد العاملين والزائرين والصحفيين والسياح لمقرها الرئيسي بنيويورك ما يقرب من 15 ألفا.

ومنذ انتشار كورونا في ولاية نيويورك قبل أكثر من 3 أسابيع يتراوح متوسط الأشخاص الذين يدخلون هذا المبنى يوميًا بين 100 و150 شخصا فقط.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا حاجز المليون حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 210 آلاف.