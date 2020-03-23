غوتيريش يطلب ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة كورونا

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين إن المنظمة العالمية تريد ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة في التصدي لفيروس كورونا، منبها أيضا إلى الحاجة إلى حزمة ضخمة ومنسقة للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء حول العالم.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي افتراضي ”الحزمة يجب أن تجعل الأسر… والشركات والمجتمعات قادرة على المواجهة بثبات“.

وأُصيب في أنحاء العالم حتى الآن أكثر من 351 ألف شخص ولقي ما يزيد على 15330 شخصا حتفهم بسبب الفيروس.

وقال غوتيريش ”نحتاج إلى تنسيق أقوى بكثير“، مضيفا أنه كتب ذلك في رسالة إلى مجموعة العشرين وسينضم إلى اجتماع المجموعة الافتراضي المقرر بعد أيام.

وأضاف أنه سيوجه نداء إنسانيا يطالب فيه بملياري دولار يوم الأربعاء.

كما دعا إلى وقف إطلاق نار عالمي حتى يتمكن العالم من التركيز على مكافحة جائحة الفيروس.

وقال ”لقد حان الوقت لإنهاء الصراع المسلح والتركيز معا على معركة حياتنا الحقيقية“.

وتحاول الأمم المتحدة التوسط لإنهاء النزاعات في دول من بينها سوريا واليمن وليبيا، في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات إنسانية لملايين المدنيين.