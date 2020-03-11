غوتيريش يعين الأمريكية ستيفاني ويليامز مبعوثا خاصا إلى ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الأربعاء، تعيين الأمريكية ستيفاني توركو ويليامز، ممثلة خاصة له بالنيابة، ورئيسة للبعثة الأممية إلى ليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم غوتيريش.

وقال البيان إن ”ويليامز ستعمل كممثلة خاصة في ليبيا إلى أن يتم تعيين خليفة للبناني غسان سلامة“ الذي تقدم باستقالته من منصبه الأسبوع الماضي لأسباب صحية.

وأشار البيان إلى أن ”ويليامز تتمتع بخبرة تزيد عن 24 عاما في الشؤون الحكومية والدولية حيث عملت نائبة الممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ عام 2018“.

وتابع البيان الذي نقلته ”الأناضول“ أنه ”وقبل تعيينها، عملت ويليامز كقائمة بالأعمال بالنيابة في سفارة الولايات المتحدة بطرابلس“.

كما شغلت عدة مناصب مختلفة، بما في ذلك نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق (2016-2017) ، والأردن (2013-2015) والبحرين (2010-2013)“.

وإضافة لذلك عملت ويليامز أيضًا كمستشار أول حول سوريا وفي السفارات الأمريكية بكل من الإمارات العربية المتحدة والكويت وباكستان، وفق البيان.

وفي وزارة الخارجية الأمريكية، عملت ويليامز كمسؤول عن مكتب الأردن، ونائب مدير مكتب مصر، ومدير مكتب المغرب العربي، كما عملت سابقًا في القطاع الخاص بالبحرين.

وتحمل ويليامز درجة الماجستير في الدراسات العربية من مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون، وهي خريجة متميزة في الكلية الحربية الوطنية، كما حصلت على درجة الماجستير في دراسات الأمن القومي عام 2008.

وكانت مصادر مقربة من الأمم المتحدة، تحدثت في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن طلب شخصيات ليبية بتسمية الوزير الأردني الأسبق سمير الحباشنة كمندوب أممي إلى ليبيا.

فيما أشارت مصادر أممية إلى أن الجزائري رمطان العمامرة هو الأكثر حظوظا في خلافة غسان سلامة.