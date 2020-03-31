نيويورك.. رافعة شوكية لحمل الجثث وتكديسها بالشاحنات (فيديو)

أظهر فيديو التقطه أحد المارة المفزوعين لحظة تحميل عمال مستشفى في نيويورك لجثث ضحايا كورونا على شاحنة مبردة برافعة شوكية.

حدث المشهد المقلق خارج مستشفى بروكلين في نفس اليوم الذي شاركت فيه ممرضة صورة مروعة لضحايا جائحة كوفيد-19 مكدسة داخل شاحنة أخرى.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُظهر الفيديو الطاقم الطبي في الشارع خارج مستشفى ”بروكلين“ في منطقة فورت غرين، في نيويورك، وهم يوجهون رافعة شوكية تحمل جثث ضحايا الفيروس الذي فتك بنيويورك في الأيام الأخيرة نحو شاحنة مبردة.

يسلط المشهد الذي تم نشره أمس الضوء على النطاق الحقيقي للجائحة التي أصابت حوالي 60 ألفا من سكان نيويورك، وقتل ما لا يقل عن 1126 من المصابين.

واستمر المصور المصدوم، والذي يُعتقد أنه يعمل في المستشفى، في الإشارة إلى يده المرتعشة من صعوبة المشهد الذي لاحظه في منتصف نهار أمس الأحد، وقال إنه يصور المشهد الصادم حتى يستيقظ الغافلون لخطورة الموقف في الولايات المتحدة.

وقال: ”هذا هو الواقع المروع الذي نعيشه، وأين انتهى المطاف ببعضنا، إحدى الجثث في هذه الشاحنة، هي سيدة واسرتها على فراش الموت“.

ويذكر أن مدينة نيويورك قد أقامت مشارح مؤقتة بجوار المستشفيات للتعامل مع التدفق الزائد للضحايا وسط أزمة كورونا.