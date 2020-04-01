القضاء العراقي يفرج عن مئات المعتقلين للحد من تفشي كورونا

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 600 متهم ومحكوم، من سجون العاصمة بغداد، وذلك للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال المجلس في بيان: إن ”محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، قررت إخلاء سبيل (608) متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزي من محكمة الجنايات، بالإفراج والإفراج الشرطي منذ العشرين من آذار وحتى الأول من نيسان“.

وأضاف أن ”هذا الإجراء يأتي انسجاما مع توجيهات مجلس القضاء الأعلى ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها، بغية الحد من انتشار فيروس كورونا“.

وتصاعدت حدة المطالب في العراق، بإطلاق سراح عدد من المعتقلين، بسبب اكتظاظ السجون مع تفشي وباء كورونا.

ورغم الدعوات التي صدرت عن جهات دينية ومنظمات حقوقية بالإفراج عن مسجونين، إلا أن هناك مخاوف من شمول متهمين بالإرهاب أو جرائم جنائية بذلك، خاصة مع ضعف التشريعات والرقابة على هذا الإجراء في حال تطبيقه.

وطالب المجمع الفقهي العراقي، الذي يعد أكبر مرجعية دينية سنية، الأسبوع الماضي، الحكومة العراقية بالإفراج عن المعتقلين للتخفيف عن السجون.