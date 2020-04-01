في سلوك نادر.. سياسي ألماني بارز يتعمد الإصابة بكورونا من أجل الحصول على مناعة

قالت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، إن سياسيا ألمانيا بارزا ينتمي إلى حزب الخضر، قد تعمد أن يصيب نفسه بفيروس كورونا المستجد من أجل الحصول على مناعة من هذا المرض الذي اقترب عدد المصابين به على مستوى العالم من الـ 900 ألف حالة.

ونقلت صحيفة ”بيلد“ الألمانية عن السياسي الألماني شتيفان فون داسل، الذي يشغل منصب رئيس بلدية وسط برلين، قوله إنه فعل ذلك عمدا من أجل أن يتعافى، مشددًا على أن الخط البياني للمصابين في بلاده يجب أن ينزل ويجب أن نحصل على مناعة من المرض“.

وأضاف فون داسل أنه فضل أن يتعب ويعاني من مضاعفات المرض لثلاثة أيام، وبعد ذلك يحصل على المناعة، وبالتالي لن يتعرض للفيروس مرة أخرى، ولن يتسبب في نقل العدوى لشخص آخر“.

وتابع السياسي الألماني أنه فضل خوض هذه المغامرة؛ لكي يجنب أفراد أسرته ومن يعمل معه في بلدية وسط برلين من انتقال المرض إليهم من خلاله.

وأظهرت آخر إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732.

وأوضحت الإحصائيات، أن حالات الإصابة ارتفعت 5453 حالة عن اليوم السابق، وهو ما شكل رقما قياسيًا لحالات الإصابة في يوم واحد.

هذا ومن المنتظر أن تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، عبر الفيديو اجتماعا مع رؤساء المقاطعات الألمانية للبحث في انتشار المرض في البلاد، ومدى جدوى إجراءات الإغلاق والحظر التي تطبقها السلطات الألمانية من أجل احتواء انتشار الفيروس.