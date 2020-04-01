ارتفاع عدد وفيات كورونا بالعراق إلى 51

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل وفاة واحدة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 51 والإصابات إلى 804.

وقال محافظ بابل (جنوب) بالوكالة حسن منديل، في بيان، إن ”مختبرات الفحص المركزي بالعاصمة بغداد أكدت إصابة حالتين بكورونا، لرجلين مسنين“.

من جانبها، أعلنت المديرة العامة لصحة محافظة الديوانية (جنوب) لمياء الحسناوي، في بيان، ”تسجيل إصابتين، الأولى لسيدة والثانية لرجل كبير السن من قضاء عفك، الذي توفي أثناء أخذ الفحص في الطوارئ“.

من جهتها، أعلنت دائرة صحة محافظة واسط (جنوب)، تسجيل إصابة بكورونا لطبيبة مقيمة في مستشفى الزهراء التعليمي.

كما أعلنت صحة محافظة المثنى (جنوب)، في بيان، ”تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس“.

ولمنع تفشي كورونا، اتخذت السلطات تدابير عديدة، منها: حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

كما منع محافظ كربلاء (جنوب) نصيف الخطابي، الأربعاء، شاحنات إيرانية تحمل مواد غذائية من دخول المحافظة، ضمن إجراءات منع تفشي الفيروس.

وقال الخطابي، في بيان، إنه ”منع دخول شاحنات تحمل ألبانًا إيرانية إلى كربلاء حفاظًا على حياة المواطنين“.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تخضع المحافظة لحظر تجول شامل، إضافة إلى إغلاق تام لمنافذها مع باقي المحافظات، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية، بعد ازدياد إصابات كورونا.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 872 ألفًا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 184 ألفًا.