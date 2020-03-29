ليبيا تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكد المختبر ”الرجعي“ لصحة المجتمع، التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة مصراتة الليبية.

وأشار المختبر عبر بيان له مساء اليوم الأحد؛ إلى أنه ”استلم 12 عينة عائدة لأشخاص مخالطين لحالة الإصابة التي اكتشفت أمس بمدينة مصراتة، والتي تم تشخيصها معمليا بتاريخ 28 مارس 2020“ .

ووفق بيان المختبر، فإن ”النتائج المسجلة لهذه العينات كانت 5 حالات تم التأكيد على أن نتيجتها إيجابية، وبالتالي فهي مصابة بفيروس كورونا المستجد، أما باقي العينات وهي 7 فقد تم التأكد منها بأنها سالبة“.

يذكر أن هناك حالتين اكتشفتا أيضا في غرب ليبيا، وتحديدا في العاصمة طرابلس، الأولى تعود لشخص يبلغ من العمر 73 سنة قادم من السعودية، والثانية كانت لشاب عائد من تركيا.