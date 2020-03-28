مقتل قيادات بارزة بـ“قوات الوفاق“ في معارك غرب ليبيا

قتل الجيش الليبي عددا من قادة الميليشيات في المعارك الجارية بمحاور غرب ليبيا خلال اليومين الماضيين.

وقال الضابط بعمليات الجيش الليبي في طرابلس عماد الجالي، إن القوات المسلحة قتلت قيادات ميليشياوية، من بينهم القيادي المعروف بميليشيا الحلبوص عمر سالم الحداد، وذلك بمحور الرملة طرابلس.

و“كتائب الحلبوص“ التي أعادت حكومة الوفاق تسميتها بـ“الكتيبة 301″ تابعة لمدينة مصراتة ويقودها عبد السلام زوبية.

وأضاف الجالي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن من بين القتلى كذلك القيادي محمد عمر الأحنف بمحور بوقرين، بالإضافة إلى مقتل آمر كتيبة مصراتة إبراهيم الشويهدي، وكذلك القيادي في ميليشيا النواصي أيوب شيته.

كما اعترف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بسقوط عدد من القتلى، وذلك عبر تغريدة له على موقع ”تويتر“ قال فيها: ”رجال يخلفون رجال تضحية وكفاح لأجل وطن ينعم بالحرية وينبذ الإرهاب والاستبداد، ولا يقبلون إلا بخيارين الشهادة بشرف أو الحياة بعزة ”، وفق تعبيره.

وأضاف باشاغا: ”التعازي الحارة لأهالي هؤلاء الأبطال والعهد لا ينقطع بمواصلة النضال .. قد سقينا ترابها من دمنا ولن نفرط أبدا ”.

كما غرَّد أيضا الناطق باسم عملية بركان الغضب عبد المالك المدني في نفس السياق بقوله: ”والله عجز اللسان عن التعبير، فاليوم قدمنا رجالا من خيرة شباب ليبيا ومصراتة“.

تجدر الإشارة إلى أن عدد القتلى في معارك ليلة السبت في محاور طرابلس قارب الخمسين قتيلا، وأكثر من 150 جريحا، بحسب بيانات عسكرية من كلا الطرفين.