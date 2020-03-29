تنديد في ألمانيا بقرار ”أديداس“ وقف دفع إيجارات متاجرها بسبب كورونا‎

المصدر: ا ف ب

أثار إعلان مجموعتا ”أديداس“ و“إتش أند أم“، عزمهما التوقف عن دفع إيجارات متاجرهما التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب انتشار وباء كورونا، موجة استنكار، الأحد، في ألمانيا.

ودعا وزير المال الألماني أولاف شولتس، الشركتين الكبيرتين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات ”غير مدروسة“.

وقال شولتس لصحيفة ”بيلد“: ”من المزعج جدا رؤية شركات كبيرة تكتفي بإعلان وقف دفع الإيجارات“، داعيا الشركتين إلى التواصل مع المالكين لإيجاد حلول.

وتأثرت شركة ”أديداس“ للمستلزمات الرياضية، التي حققت أرباحا صافية قدرها 2.2 مليار دولار العام 2019، بشكل كبير بانهيار مبيعاتها في الصين وإغلاق متاجرها على نطاق واسع.

وقالت الشركة، ومقرها في بافاريا، لوكالة ”دي بي إيه“: إنها ”تعلق مؤقتا دفع الإيجارات على غرار الكثير من الشركات الأخرى“.

أما مجموعة الملابس السويدية العملاقة ”إتش أند أم“، فأعلنت أنها لن تدفع إيجارات حوالي 460 متجرا عائدة لها، واضطرت إلى إغلاقها في ألمانيا، موضحة للوكالة نفسها أنها أبلغت أصحاب المتاجر، وتأمل بالتوصل إلى ”حل مقبول من الطرفين قريبا“.

وجاء الإعلانان في وقت كشفت فيه الحكومة الألمانية عن خطة إنقاذ واسعة؛ تهدف إلى حماية الشركات والوظائف من عواقب الوباء الاقتصادية.

وتنص الخطة على حماية مؤقتة للمستأجرين من الطرد من منازلهم أو شركاتهم في حال واجهوا صعوبات مالية، بسبب إجراءات مكافحة الفيروس.

بدورها، حذرت وزيرة العدل كريستين لانبريخت، رؤساء الشركات من مغبة استغلال هذا الوضع، قائلة: ”من غير المقبول أن تتوقف شركات تتمتع بوضع مالي متين عن دفع إيجاراتها“.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن شركات أخرى منافسة لـ ”أديداس“ مثل ”بوما“، تنوي أيضا وقف دفع الإيجارات، فضلا عن شركات بيع أجهزة إلكترونية مثل ”اساترن“ و“ميديا ماركت“.