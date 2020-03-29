ارتفاع أعداد الوفيات في إسرائيل جراء كورونا إلى 15 ‎

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 15 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لمسنة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الصحة الإسرائيلية: ”ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بإسرائيل إلى 15 بعد وفاة مسنة(84 عاما) من القدس“.

وكانت الوزارة، قد أعلنت ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس إلى 3865 شخصا، حيث إن 54 مصابا يقبعون في المستشفيات وتوصف حالاتهم بالخطيرة، بينما هناك 89 مصابا آخر في المستشفيات ممن وصفت حالاتهم بالمتوسطة.

وأشارت إلى أن هناك نحو 60 ألف مواطن يقبعون في بيوتهم قيد الحجر الصحي المنزلي، وذلك احترازيا خشية أن يكون أي منهم قد أصيب بالعدوى، بعد مكوثهم في أماكن تواجد فيها أحد المصابين المؤكدين، بحسب ما ذكرت قناة i24 نيوز الإسرائيلية.

وعززت الشرطة الإسرائيلية قواتها بمشاركة 650 جنديا إسرائيليا، تواجدها على الحواجز التي سيقيمونها عند مداخل المدن، وخلال فرض القيود والتعليمات تمهيدا لفرض إغلاق كامل في إسرائيل.