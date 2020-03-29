السعودية… تعليق الدخول والخروج من جدة لاحتواء ”كورونا“

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، إجراءات احترازية إضافية للحد من انتشار فيروس كورونا تتعلق بحظر التجول والدخول والخروج إلى مدينة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله، إن الإجراءات تشتمل على“تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء من اليوم الأحد و تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة“.

وبين المصدر أن قرار التعليق لا يشمل الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه.