قتيلان ومصاب إثر انهيار مبنى بـ“رويس جدة“ في السعودية (صور)

توفي شخصان أحدهما هندي والآخر باكستاني وأصيب ثالث يحمل الجنسية الباكستانية بجروح وكدمات متفرقة في جسمه؛ نتيجة انهيار جدار مبنى تحت الإنشاء في حي الرويس بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد القرني، إن بلاغا ورد مساء اليوم الخميس، عن سقوط جدار على عدد من العمالة الوافدة بموقع تحت الإنشاء بحي الرويس، بحسب موقع ”سبق“ المحلي.

وأكد أن فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني تحركت إلى الموقع، حيث تبين وجود انهيار سور إسمنتي تحت مستوى الأرض نزولا بمقدار 4 أمتار، في موقع حفرية لإنشاء مشروع مبنى تبلغ أبعاده 50*50م حيث سقط الجزء الغربي منه بطول 50 مترا وارتفاع 4 أمتار على عدد من العمالة.

وأشار العقيد القرني إلى أن الفرق باشرت عملها لإخراج العمال المحتجزين تحت الأنقاض، والبحث في محيط الانهيار، والتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين باستخدام المعدات وأجهزة البحث تحت الأنقاض، فيما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع والاستعانة بالجهات المعنية للمشاركة في إجراءات التحقيق.