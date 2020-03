السعودية تغريد الطاسان تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

View this post on Instagram

نشرت الكاتبة والناشطة السعودية تغريد الطاسان، رسالة مؤثرة من داخل العزل الصحي، بعدما أصيبت هي وبناتها بفايروس كوورنا. ورغم تأثرها بالمرض أصرّت على تقديم النصائح للسعوديين لتفادي الإصابة، داعية إلى الالتزام بالمكوث في المنازل، لتكفي أي شخص شر الإصابة، مع الالتزام بالكمامة والقفاز، خصوصا في ظل وجود أطفال. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #مشاهير #مشاهير_الفن #تغريد_الطاسان #حظر_التجول_في_السعودية #الزموا_بيوتكم #فيروس_كورونا #كورونا #نصائح #حزن #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #coronavirus #video