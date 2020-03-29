السعودية تغريد الطاسان تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

كشفت الكاتبة والناشطة في المجال الاجتماعي السعودية تغريد الطاسان، عن تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد موضحًة بعض الآلام الصعبة التي عانت منها بدت أخف تمهيدًا للشفاء.

ووجّت تغريد الطاسان الشكر لجميع متابعيها على شعورهم وسؤالهم عليها، مبينًة أن هذا كان أقوى دواء لها.

وكتبت ”الطاسان“ في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“ قائلًة: ”الحمد لله رب العالمين، أنا وبناتي الآن بحال أفضل، الآلام الصعبة خفت كثيرًا والشفاء قريب بحول الله“.

وأردفت الكاتبة السعودية قائلًة: ”شكرًا لكم جميعًا لشعوركم الذي كان أقوى دواء، بودي لو أشكر كل شخص منفردًا ولكن تويتر نفسه وقف عند هذا الرقم لعجزه عن حصر باقي تغريداتكم الغالية، فالعذر منك مع كل التقدير لكم“.

الحمد لله رب العالمين .. أنا وبناتي الآن بحال أفضل..الآلام الصعبة خفت كثيرا والشفاء قريب بحول الله ..#شكراً لكم جميعاً لشعوركم الذي كان أقوى دواء.. بودي لو أشكر كل شخص منفرداً ولكن تويتر نفسه وقف عند هذا الرقم لعجزه عن حصر باقي تغريداتكم الغالية..

فالعذر منك مع كل التقدير لكم pic.twitter.com/SCgC3PPsqr — تغريد الطاسان (@taghreed_i_t) March 28, 2020

وكانت قد نشرت تغريد الطاسان، رسالة مؤثرة من داخل العزل الصحي، بعدما أصيبت هي وبناتها بفيروس كورونا حيث يتلقون العلاج.

ورغم تأثرها بالمرض أصرّت الطاسان على تقديم النصائح للسعوديين لتفادي الإصابة، داعية إلى الالتزام بالمكوث في المنازل، لتكفي أي شخص شر الإصابة، مع الالتزام بالكمامة والقفاز، خصوصًا في ظل وجود أطفال.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4 حالات، كما قالت الوزارة إنها سجلت 99 حالة جديدة بكورونا، من بينها 10 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، ليرتفع عدد الإصابات في السعودية بالفيروس إلى 1203 حالات.