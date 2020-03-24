روحاني يعلن انخفاض عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، عن انخفاض معدل الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في عموم إيران، وذلك خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال روحاني خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة: ”اطلعنا على تقرير لوزارة الصحة حول انخفاض عدد دخول المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات في عموم البلاد، وكذلك الحال بالنسبة لمعدل الوفيات جراء هذا الفيروس“.

وأضاف أن ”الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة وباقي الجهات المختصة مهمة للغاية، مقدماً شكره للكوادر الصحية في إيران“، ومشددا على ”ضرورة استمرار العمل من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد“.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أعلن أمس الاثنين عن تسجيل 1411 إصابة جديدة و127 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفا أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 23049 والمتوفين إلى 1812 والمتعافين إلى 8376.

وأوضح جهانبور أنه لم يعد هناك منطقة خالية من فيروس كورونا في إيران، وأن عدد المصابين بالفيروس في البلاد سيشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة.