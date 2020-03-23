مكذباً الرئيس روحاني.. طبيب إيراني: تلقينا أجهزة فحص كورونا

كشف الطبيب الإيراني رئيس معهد باستور، علي رضا بيلكري، أن إيران تقوم بإجراء 10 آلاف اختبار لفيروس كورونا يوميا، مؤكدا أن هذا الإجراء يفوق إجراءات الولايات المتحدة التي تقوم بعمل 7 آلاف اختبار لكورونا في اليوم الواحد.

و“باستور“ مؤسسة فرنسية خاصة غير ربحية تختص بدراسة علم الأحياء والميكروبات والأمراض واللقاحات، حيث تأسس لها فرع في العاصمة الإيرانية طهران في 1936.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“ عن رئيس ”باستور“ قوله إنه ”وفقا للإجراءات التي تم اتخاذها فإن إيران تجري 10 آلاف اختبار لفيروس كورونا في اليوم الواحد، في حين أن بلدا متقدما كأمريكا يجري 7 آلاف اختبار للفيروس في اليوم الواحد“.

وأضاف بيلكري أنه ”منذ تفشي فيروس كورونا أطلقنا مختبرات للكشف عن الفيروس في مختلف المدن حيث كان أولها في مدينتي قُم وأراك اللتين سجلتا أوائل حالات ظهور الإصابة بالفيروس“، مؤكدا أن ”إيران تلقت العديد من أجهزة فحص كورونا من بعض الدول بعد إعلان أكثر من 53 شركة تقنية استعدادها تسلم هذه الأجهزة يوميا“.

يأتي تصريح المسؤول الإيراني بتلقي أجهزة فحص كورونا، على عكس ما صرح به الرئيس حسن روحاني من أن ”العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منعتها من مواجهة فيروس كورونا“.

وكانت وسائل إعلام معارضة كشفت في وقت سابق أن إيران تلقت أجهزة فحص فيروس كورونا، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية لم تمنع طهران من استيراد أجهزة الفحص لمواجهة الفيروس، كون هذه العقوبات خاصة بالبرنامج النووي وليس بالأدوية والمواد الإنسانية.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل وفاة 1685 شخصا وإصابة 21638 حتى الأحد، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.