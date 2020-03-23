”سي إن إن“: ”كورونا“ ينشر وباء الخرافات عن نهاية العالم

سخرت شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية من انتشار اعتقادات خاطئة بـ ”قرب نهاية العالم نتيجة تفشي وباء كورونا في معظم الدول“.

ونشرت تقريرا أمس الأحد بعنوان ”كورونا يجلب وباء خطيرا من التنبؤات والمعتقدات الخاطئة بشأن نهاية العالم“، قالت فيه ”إن المئات من تلك التنبؤات ظهرت خلال الأسابيع الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت وغيرها من قبل رجال دين ومنجمين وخبراء نفسيين وغيرهم“.

وأضافت أن هناك شعورا عاما بالتفاؤل من قبل البعض ممن قرأوا كتابا للمحللة النفسية الأمريكية الشهيرة سيلفيا براون التي اشتهرت بإطلاق تنبؤات كثيرة بشأن المستقبل وظهرت مرارا على شاشات التلفزيون الأمريكية قبل موتها عام 2013.

وأوضح تقرير الشبكة أن براون في كتابها بعنوان ”نهاية الأيام“ قالت ”يظهر حوالي عام 2020 مرض يصيب الرئتين وينتشر في العالم ويقاوم جميع الأدوية المعروفة لكنه يختفي بالسرعة نفسها التي وصل بها ثم يهاجم مرة أخرى بعد نحو 10 سنوات قبل أن يختفي تماما ولا يعاود الظهور مرة أخرى“.

ووفقا للتقرير، فإن ملايين النسخ من الكتاب بيعت على موقع ”أمازون“ وأسواق أونلاين أخرى، وإن ثمن النسخة الواحدة وصل بعد ظهور كورونا إلى ألوف الدولارات.

وقال التقرير ”منذ ظهور فيروس كورونا، والحكومات ومسؤولو الصحة في مختلف دول العالم يصدرون تعليمات بشكل شبه يومي للناس للالتزام بها لمواجهة هذا الوباء… لكن المشكلة أن وباء آخر ظهر من الصعب جدا وقفه وهو انتشار المعتقدات والتنبؤات الخاطئة بأن فيروس كورونا هو علامة من علامات انتهاء العالم“.

وأضاف ”من الواضح أن هناك أشياء تصاحب انتشار الأوبئة وهي أن الناس المرتعبة من المرض يصل بها الحال إلى أن عقولها تصبح فارغة وتصدق أي شيء“.

وأشار تقرير سي إن إن إلى أن ”هذا ما يحدث الآن عندما نرى الألوف من التنبؤات تنتشر أسرع من فيروس كورونا نفسه وتتحدث عن قرب نهاية العالم وأن حرائق استراليا والجراد الذي يهاجم أفريقيا هما أيضا من علامات انتهاء العالم.. والحقيقة أن مثل تلك التنبؤات لم تسهم سوى بنشر مزيد من الخوف والرعب في عقول وقلوب الناس وتؤدي إلى تدهور صحتهم الجسدية والعقلية“.