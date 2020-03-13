 الصحة العالمية: أوروبا باتت بؤرة لتفشي وباء كورونا – إرم نيوز‬‎

الصحة العالمية: أوروبا باتت بؤرة لتفشي وباء كورونا

الصحة العالمية: أوروبا باتت بؤرة لتفشي وباء كورونا

المصدر: رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن أوروبا باتت الآن بؤرة تفشي وباء فيروس كورونا، الذي حصد أرواح خمسة آلاف في جميع أنحاء العالم، واصفة الأمر بأنه ”منعطف مأساوي“.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي: إن المنظمة ستدشن خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض.

وسيتيح هذا للأفراد والمنظمات المساعدة في تمويل شراء الكمامات والقفازات والسترات والنظارات الطبية للعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى معدات التشخيص والاستثمار في البحث والتطوير، بما في ذلك في مجال اللقاحات.

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