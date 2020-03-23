 منظمو ”إكسبو دبي“ يبحثون تعديل خططه بسبب كورونا – إرم نيوز‬‎

منظمو ”إكسبو دبي“ يبحثون تعديل خططه بسبب كورونا

منظمو ”إكسبو دبي“ يبحثون تعديل خططه بسبب كورونا

المصدر: إ ف ب

أعلن منظمو معرض ”إكسبو دبي”، المقرر افتتاحه في تشرين الأول أكتوبر المقبل، عن إدخال ”تعديلات على خطط الاستعدادات“ للحدث العالمي؛ على خلفية فيروس كورونا المستجد.

وتعوّل دبي على المعرض الذي تستضيفه حتى نيسان أبريل 2021؛ لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وقد أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بنيته التحتية.

وقال منظمو المعرض في بيان: ”ستجتمع لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي عن بعد من جديد، خلال الأسابيع المقبلة؛ لتقييم الأوضاع وتعديل خطط الاستعدادات المزمعة، في ضوء ما تستلزمه المتغيرات“. ولم يوضح البيان طبيعة هذه التعديلات.

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