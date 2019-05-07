”الأعمال الفرنسي دبي والإمارات الشمالية“ يوحد مجتمع الأعمال لدعم الجناح الفرنسي في اكسبو 2020

اقيم حفل العشاء السنوي لمجلس الأعمال الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية بحضور عمر سلطان العلماء – وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي – ووزيرة النقل الفرنسية اليزابيث بورن والسفير الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة لودوفيك بوي في الثاني من مايو في أوبرا دبي، واحتفل الحاضرون أثناء الحفل بالرؤية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة من أجل المزيد من الابتكارات وتحسين مستوى معيشة مواطني الدولتين.

وحضر الحفل أكثر من ألف مدعو على رأسهم العديد من كبار الشخصيات والمسئولين المحليين مثل المدير التنفيذي لمكتب اكسبو 2020 – نجيب محمد العلي – ورئيس غرفة التجارة والصناعة بدبي – ماجد سيف الغرير – ورئيس مجلس الإدارة غرفة التجارة والصناعة بدبي ورئيس غرفة دبي واتحاد الغرف الدولي – حمد بو عميم –ورئيس غرفة التجارة والصناعة رأس الخيمة – محمد علي مصبح النعيمي – إلى جانب لفيف من كبار الشخصيات البارزة المحلية والفرنسية.

عقد الحفل تحت شعار ”الأنوار والتنوير“ المستوحى من شعار الجناح الفرنسي في معرض اكسبو 2020 ”النور والتنوير“ ويلقي الشعار الضوء على ”النقل السريع“ ويجسد فكرة ”الأنوار“. ظهرت فكرة التنوير في فرنسا في القرن الثامن عشر وترمز إلى نقل وتبادل المعرفة وتعكس دور فرنسا الرائد في العديد من المجالات على مدى العصور ومنها الفنون والفلسفة والثقافة والبحث والريادة والابتكار.

بدأ الاحتفال بتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من مجلس الأعمال الفرنسي بدبي والإمارات الشمالية وشركة كوفريكس وهي الشركة الفرنسية للمعارض والمسئولة عن الجناح الفرنسي في معرض اكسبو 2020 وبحضور اليزابيث بورن – وزيرة النقل الفرنسية. تهدف مذكرة الشراكة إلى المزيد من التعاون والتقارب بين مجلس الأعمال الفرنسي بدبي والإمارات الشمالية وشركة كوفريكس /الجناح الفرنسي لترويج صورة فرنسا قبل وأثناء فترة الستة شهور التي يقام اثنائها معرض اكسبو 2020 وذلك لجذب الجهات المعنية في الإمارات العربية المتحدة (من شركات ومؤسسات وشركاء مؤسسين) الى عقد مشروعات مشتركة.

وقد تحدث چوفروا بونوتيل – رئيس مجلس الأعمال الفرنسي بدبي والإمارات الشمالية أثناء الحفل قائلاً: ”نحن الآن على الطريق الصحيح والكامل الى معرض اكسبو وسوف نساهم في إنجاح هذا الحدث من أجل دبي ومن أجل أن تسطع فرنسا بالأسلوب الذي يليق بمكانتها“.

أثناء الحفل حصلت شركة (اجري كول) على جائزة الفرصة والنجاح 2019 من مجلس الأعمال الفرنسي بدبي والإمارات الشمالية لدورها المتميز في تطوير الزراعة الحضرية، وتعد الشركة من الشركات الناشئة التي أحدثت ثورة في التكنولوجيا الزراعية والزراعة الخالية من المبيدات وتنتج العديد من الخضروات والفاكهة المحلية اللذيذة في حاويات تم تدويرها (المعروفة باسم ”كولتينرز“) والموجودة في المدينة المستدامة.

أقيم الحفل تحت رعاية شركاء النجاح ورعاة الحدث السنوي وعلى رأسهم الرعاة الماسيين – (فيديكس) و(شلهوب جروب) و(ميشلان) و(شنايدر الكتريك) – الذين عرضوا خبراتهم العريقة وانشطتهم المتعددة طوال الحفل.

ويعمل مجلس الأعمال الفرنسي بدبي والإمارات الشمالية ضمن شبكة الغرف التجارية الفرنسية حول العالم وترتيبه التاسع بين الغرف التجارية الفرنسية حول العالم والأول على الغرف التجارية الفرنسية في الشرق الأوسط.

تضم تلك المنظمة غير هادفة للربح حوالي 800 ممثلي أكثر من 400 شركة فرنسية ودولية ويعقد المجلس المذكور أكثر من 100 حدث واحتفال كل عام.

يهدف مجلس الأعمال الفرنسي الى تسهيل الاتصال والعلاقات التجارية والأعمال بين المجتمع المحلي والدولي، وقد وجد العديد من رواد الأعمال على مدى السنوات المتتالية فيه مكاناً مميزاً لتطوير نشاطهم وأعمالهم والابتكار في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت لحظات تتويج ومنح شركة (اجري كول) جائزة التميز والاحتفال بقصص النجاح أثناء حفل العشاء السنوي من اللحظات الفارقة والبارزة في الحفل.