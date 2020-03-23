دبي .. تاجر يتلف سيارات فارهة بمواد حارقة

أقدم شخص في دبي على الإضرار بمركبات فارهة عبر سكب مواد حارقة عليها تسببت في إتلاف الهيكل الخارجي للمركبات.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن 6 بلاغات على الأقل وردت إلى شرطة دبي في غضون 24 ساعة فقط من قبل عدة أشخاص فوجئوا بتخريب سياراتهم الفارهة بمواد حارقة، وتبين أن جميع الأشخاص المبلغين هم من التجار ويسكنون في منطقة الرفاعة وأن السيارات كانت متوقفة في مواقف خاصة تحت البنايات.

وإثر تحريات تم الاشتباه بتاجر من الجنسية الآسيوية يمتلك سيارة ”رانج روفر“ سوداء اللون ويقطن في المنطقة ذاتها، وبتتبعه ليلا لوحظ تحركه بطريقة مريبة فتم إيقافه وبتفتيش المركبة بدت عليه علامات الارتباك، حيث عثر بداخل مركبته على سكاكين وعبوات مواد حارقة.

وأقر المتهم في التحقيقات بتعمد إتلافه 8 مركبات تعود إلى تجار تحديدا، وقال إنه يمر بضائقة مالية وأراد الانتقام منهم.

وذكر أنه كان يقوم بذلك في منتصف الليل وهو يعلم هوية أصحاب تلك المركبات.