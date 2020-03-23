الحكومة الليبية المؤقتة تقرر فرض حظر للتجول بسبب كورونا

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الإثنين، قرارا بحظر التجول، في المناطقة التابعة لها، في إطار خطة احترازية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع للوزارة، ”قرر الوزير إبراهيم بوشناف القاضي ”فرض حظر التجول حظرا تاما طيلة الـ24 ساعة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق لـ 25 آذار مارس الجاري وحتى الجمعة الموافق لـ 3 نيسان أبريل المقبل“.

ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس الذي اجتاح عدة دول من بينها دول مجاورة، حيث تسبب في وفيات في تونس والجزائر.

وكانت لجنة طبية استشارية شكلها الجيش الوطني الليبي لمكافحة وباء كورونا حذّرت في وقت سابق من وقوع ”كارثة في ليبيا اذا لم يلزم المواطنون بيوتهم خلال هذه الفترة إلى أن ينحسر الوباء في العالم“.

وأشارت اللجنة، إلى أن مردّ تحذيراتها ما تشهده من ”اللامبالاة، والاستهزاء بالوباء من قبل المواطنين، والازدحام الذي تشهده شوارع بنغازي يوميا، رغم التحذيرات“. ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة في ليبيا.