وفد ليبي يزور سوريا لبحث مواجهة ”العدوان التركي“

بحث وفد ليبي من الحكومة المؤقتة مع مسؤولين سوريين مواجهة ”العدوان التركي“ ومكافحة الإرهاب، وفق وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق مساء السبت وفد ليبي يضم نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، والمكلف بتسيير مهام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء مصطفى المقرعن، و مدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي السفير عبدالسلام الرقيعي.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق والتشاور السياسي والأمني والمعلوماتي، بما يكفل ”محاربة الإرهاب والبحث في آليات مواجهة العدوان التركي على البلدين الشقيقين“، على حد وصف الوكالة.

واستقبل الوفد لدى وصوله مطار دمشق الدولي نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، ومدير إدارة الوطن العربي بالوزارة السفير ميلاد عطية، ومدير إدارة المراسم بالوزارة سامي سلامة، ومعاون مدير التشريفات بالوزارة امج الاغا.

وقالت الوكالة إن الوفد ”سيجري جملة من اللقاءات مع المسؤولين لترجمة هذه الزيارة في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين“.