بسبب ”كورونا“.. الكويت تسيّر رحلات يومية لنقل المصريين الراغبين بالعودة لبلادهم

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، عن تسيير رحلات يومية إلى مصر، بدءًا من الأربعاء المقبل ولمدة أسبوع، وذلك لنقل المقيمين المصريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الإدارة العامة بيانا حول هذه الرحلات، مؤكدة أنها ”ستنطلق من مطار الكويت الدولي إلى مطار القاهرة الدولي اعتبارا من يوم الأربعاء 25 الشهر الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته، بمعدل رحلة واحدة يوميا الساعة الرابعة عصرا“.

وأوضحت الإدارة أن الرحلات ستتم بواسطة شركة مصر للطيران، بعد أن منحتها السلطات الكويتية حق التشغيل التجاري، بمعدل رحلة واحدة لمدة أسبوع لإجلاء المصريين الراغبين بالمغادرة.

الطيران المدني : تسيير رحلة طيران يوميا للمقيمين في دولة الكويت لجمهورية مصر العربية اعتبارا من بعد غد الأربعاء للمقيمين . pic.twitter.com/6vze95g136 — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) March 23, 2020

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة في السابع من الشهر الجاري، تعليق الرحلات من وإلى عدة دول بينها مصر لمدة أسبوع، حيث تم بعد انقضاء المدة إجلاء عدد من أبناء الجالية المصرية في رحلة بواسطة شركة مصر للطيران بتاريخ الـ 18 من الشهر ذاته.

ويأتي إجلاء المصريين إثر الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت كغيرها من باقي الدول، بعد تعطيل عدة جوانب في الحياة كإجراءات احترازية خشية من انتشار فيروس كورونا، ومن بينها تعطيل الدراسة حتى شهر آب/ أغسطس المقبل.

وتعتبر الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في الكويت.