أمير الكويت يوجه بدعم المواطنين ويعفو عن سجناء بسبب كورونا

أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الاثنين، عدة توجيهات تتعلق بتسهيلات للمواطنين داخل البلاد وخارجها ودعمهم اقتصاديًا في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها البلد الخليجي بسبب فيروس كورونا الذي أصاب 189 شخصًا حتى الآن في الكويت.

وحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، تطرقت توجيهات الشيخ الصباح إلى عدة قضايا هامة شغلت المواطنين في الآونة الأخيرة، وهي قضية عودة المواطنين الموجودين بالخارج من عوائل وطلبة، ودعم الاقتصاد المحلي والحفاظ عليه من الانهيار، إضافة إلى قضية السجناء.

ونقل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة توجيهات الشيخ الصباح، عقب انتهاء الاجتماع الذي حضره إلى جانب الغانم كلّ من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح.

وقال الغانم إن ”الشيخ الصباح وجّه بدعم المواطنين وتخفيف الآثار الاقتصادية عليهم في ظل أزمة كورونا، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة ومنع انهيارها، مما يستدعي صدور عدة قرارات في هذا الشأن“.

وأضاف الغانم ”أن الأمير أمر بضرورة التعجيل بالإجراءات التي تؤدي إلى عودة الكويتيين في الخارج بأسرع وقت ممكن، كما أعطى تعليماته بالاهتمام بالطلبة في الخارج لإعانتهم على مواجهة الأزمة لحين عودتهم“، مبينا أن ”الأمير تطرق إلى قضية السجناء، حيث وجّه بضرورة العفو عن بعض السجناء وفق معايير معينة“.

وكان أمير الكويت قد خاطب الأحد المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، للحديث عن الأزمة التي تمر بها البلاد كغيرها من دول العالم بسبب فيروس كورونا، مطالبًا الجميع بالتعاون والتعاضد للخروج من هذه الأزمة.