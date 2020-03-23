مانشستر يونايتد يبحث عن 4 صفقات مجانية في ظل أزمة ”كورونا“.. تعرف عليها

قالت صحيفة ”إكسبريس“، إن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في الحد من الإنفاق على الصفقات الجديدة في الموسم المقبل؛ في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعرضت لها الأندية الأوروبية، مع توقف النشاط بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، إلى أن الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، ستكون أمامه فرصة ذهبية للتعاقد مع 4 لاعبين بالمجان، ودون دفع أي مقابل لشرائهم من أنديتهم؛ كون عقودهم تنتهي في يونيو المقبل.

وأكدت أن هناك تقارير ربطت بين مانشستر يونايتد وبعض النجوم الكبار في القارة الأوروبية، وعلى رأسهم: الإنجليزي غادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، الغابوني أوباميانغ، مهاجم آرسنال الإنجليزي، وجاك غريلتش، نجم أستون فيلا، إلا أن الأزمة المالية الحالية تهدد مساعي المانيو لضم لاعبين بأرقام مالية كبيرة.

وتابعت: ”يمكن لنادي مانشستر يونايتد تعزيز صفوفه الهجومية بصفقة مجانية مميزة، ويأتي الأوروغواياني إدنسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على رأس القائمة المطلوبة في ”أولد ترافورد“؛ كونه لاعبا مجانيا بنهاية الموسم الجاري، ويمكن أن يساهم في حل الأزمة الهجومية لدى الفريق“.

ووضعت الصحيفة خيارا هجوميا ثانيا على طاولة مانشستر يونايتد، وهو السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يلعب حاليا في صفوف ميلان الإيطالي.

ويأتي البلجيكي الدولي درايس ميرتينز، نجم هجوم نابولي الإيطالي، من ضمن الخيارات المطروحة على مسؤولي المانيو، مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

وعلى صعيد الصفقات الدفاعية، يوجد البلجيكي يان فرتونخين، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والذي سيرحل عن السبيرز بنهاية الموسم الجاري.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن تأجيل منافسات البريميرليغ إلى الرابع من أبريل المقبل، قبل أن يمتد إلى الـ30 من أبريل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، فيما يأتي مان يونايتد في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.