ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 2182

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا يوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد بلغ 2182 بعد أن أودى الفيروس بحياة 462 الليلة الماضية.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة في إسبانيا إلى 33089 يوم الأحد.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان الأحد، إن البلاد ستفرض قيودًا على دخول معظم الأجانب عبر الموانئ والمطارات خلال الثلاثين يومًا المقبلة، لوقف تفشي فيروس كورونا.

وجاء الحظر، الذي بدأ سريانه منتصف الليلة الماضية، بعد بضعة أيام من فرض السلطات الإسبانية قيودًا على حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي، اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يومًا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه سيسمح للمواطنين الإسبان والأجانب الذين يعيشون في إسبانيا وأفراد الطواقم الطبية وعمال الشحن والعاملين في مجال الصحة والدبلوماسيين بالسفر كالمعتاد.‎