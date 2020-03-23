ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 1238

قفز عدد المصابين بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، في إسرائيل إلى 1238 مصابا، بعد اكتشاف 135 حالة امس وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة ”تايمز اوف إسرائيل“ عن تقرير للوزارة، أن عدد الحالات الخطيرة بلغ 24 حالة، فيما وصل عدد الإصابات المتوسطة إلى 37 إصابة.

وأفاد التقرير بأن 37 مصابا بالفيروس تم شفاؤهم فيما تم عزل نحو 130 ألف شخص بهدف إجراء فحوصات طبية لهم، مضيفا أن مسنا إسرائيليا توفي جراء إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

ووفقا للتقرير، فإن حوالي 5268 شخصا تم فحصهم خلال 24 ساعة الماضية، وإن الوزارة ستسرع عملية الفحص للمحجور عليهم.

وعلى غرار دول أخرى، بدأت إسرائيل أخيرا تنفيذ خطة طوارئ لمواجهة تفشي وباء كورونا شملت إغلاق الحدود ومعظم المؤسسات العامة والخاصة.