عدنان المسحل يكشف آخر تطورات إصابة شقيقه حاتم نائب رئيس نادي الاتفاق بفيروس كورونا (فيديو)

كشف عدنان المسحل، الشقيق الأكبر لحاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق، تفاصيل عودة شقيقه من لندن ووجوده في العزل المنزلي حاليا بعد إعلان الأخير إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحاتم المسحل، أعلن، صباح الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي ضرب جميع دول العالم، وذلك بعد عودته من لندن، حيث جاءت تحاليله إيجابية.

وقال عدنان في تصريحات تلفزيونية: ”كان معه الوالدة وشقيقنا محمد في رحلة لندن ولم يكن معه ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو قام بالفحوصات اللازمة وأثبتت أشعة الصدر أنها سليمة ودرجة الحرارة عادية وطلبوا منه الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، والفحص تم من 5 أيام وعرف النتيجة أمس فقط وحتى الدكتورة جاءت للاطمئنان عليه وقالت له كل الأمور جيدة ومطمئنة“.

#الدوري_مع_وليد | عدنان المسحل- عضو شرف #الاتفاق يوضح تفاصيل عودة شقيقة حاتم نائب رئيس الاتفاق من لندن ووجوده في العزل حاليًا. #SBC pic.twitter.com/gCBo2rB6KS — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 22, 2020

وأكد عدنان، أن الوالدة، هي الوحيدة التي اختلطت بحاتم المسحل، إذ إنها كانت معه في لندن، في الوقت التي كانت فيه عائلة الأخير بالكامل، عند والدة الزوجة، لأن الله عز وجل رزق شقيقه بمولود جديد.

وعن صحة حاتم، أوضح عضو شرف الاتفاق، أنها جيدة للغاية، إذ أوضحت أشعة الصدر، بأنه سليم ولم يتضرر، كما أن درجة الحرارة لم ترتفع بشكل خطير.