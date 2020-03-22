إسبانيا وألمانيا تفرضان قيودًا جديدة لوقف تفشي كورونا

أعلنت ألمانيا وإسبانيا، اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الأحد، إن البلاد ستفرض قيودًا على دخول معظم الأجانب عبر الموانئ والمطارات خلال الثلاثين يومًا المقبلة لوقف تفشي فيروس كورونا.

ويأتي الحظر، الذي يبدأ سريانه منتصف الليل، بعد بضعة أيام من فرض السلطات الإسبانية قيودًا على حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يومًا.

وقالت الوزارة في بيانها إنه سيسمح للمواطنين الإسبان والأجانب الذين يعيشون في إسبانيا وأفراد الطواقم الطبية وعمال الشحن والعاملين في مجال الصحة والدبلوماسيين بالسفر كالمعتاد.‎

وفي ألمانيا، أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، أن التجمعات في الأماكن العامة، والتي يزيد عدد الحاضرين فيها على اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة ”أسبوعين على الأقل“ في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أنه ”يتوجب ترك مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة“، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.