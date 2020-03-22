وزير الصحة الجزائري: دخلنا المرحلة الثالثة من تفشي ”كورونا“

دعا وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد يوم الأحد، مواطنيه للتأهب للأسوأ، كاشفا عن دخول وباء كورونا المستجد، المرحلة الثالثة بعد تسجيل 139 إصابة و15 وفاة.

وفي تصريحات بثتها الإذاعة الجزائرية، قال الوزير، إن فيروس ”كوفيد 19“ تسلل إلى عدة ولايات (محافظات)؛ معلنا عن وفاة طبيب مسن بكورونا.

وذكر بن بوزيد، أن الرئيس عبدالمجيد تبون هو المخول لإعلان قرار الحجر الصحي العام، بعد ساعات من إطلاق قوات الأمن النفير العام.

إلى ذلك، تواصلت مطالبات فعاليات جزائرية؛ بإعلان حالة الطوارئ بعد التفشي المخيف لوباء كورونا.

وفي نداءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رأى عبد الرحمن مجبري (مدير مؤسسة خاصة) وأمينة قادري (خبيرة اجتماعية) وسيد علي عزوني (مستشار مجمع صناعي) أن حالة الطوارئ باتت تفرض نفسها في الشارع المحلي.

وقال الناشط هشام موفق ”عطفا على الدعوات المتتالية في مختلف المنصات بضرورة الالتزام بالحجر الصحي الإرادي؛ وأخذا بآراء المختصين المتواترة، أهيب بالسلطات لفرض الطوارئ“.

وتابع موفق ”الإجراء من شأنه حماية للمجتمع من انتشار الوباء، نظرا لاستهتار شريحة من مواطنينا وعدم التزامهم بقواعد الصحة العامة“.

كما دعا الخبير الاقتصادي عبد الكريم بوعكوك ”السلطات العمومية لإعلان حالة الطوارئ عاجلا، وعدم التسويف في ذلك، على أن يتم رفع ذلك متى انتفت الأسباب“.

من جانبه؛ نبه الكاتب صابر أيوب: ”إحذروا.. لا أريد إثارة الرعب لكن هذه هي الحقيقة ويجب أن تقال ليأخذ الناس حذرهم.. بعد أسبوعين ستتطور ارقام الوفيات والإصابات في الجزائر بشكل مخيف.. هناك كثيرون يحملون الفيروس دون دراية منهم وينشرونه وبعد مدة ستظهر النتيجة بالأرقام“.

وذكرت اللجنة الحكومية لمتابعة ورصد ”كورونا“ أن غالبية من قضوا بهذا الفيروس، ظلوا يعانون من أمراض مزمنة.

ولم يخف د. حكيم هدّام خشيته من امتداد الفيروس القاتل، وسط تواصل عمليات إجلاء المئات من الرعايا الجزائريين الذين ظلوا عالقين في عدة مطارات أوروبية.

وسيجتمع الرئيس عبدالمجيد تبون بوزرائه اليوم الأحد لدراسة المزيد من التدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، 3 أيام بعد إصدار قرار رسمي بتسريح نصف موظفي القطاع العام مع الحفاظ على رواتبهم.

ووجه تبون بالاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية. في المقابل، سيتم منح عطلة مفتوحة للعاملات الأمهات لأطفال صغار اعتبارا من اليوم الأحد.

وجرى تدعيم لجان اليقظة والمتابعة على مستوى وزارة الصحة الجزائرية وسائر الهيئات عبر المستشفيات وسائر المحافظات، وتضمنت التدابير حظرًا شاملاً لوسائل النقل العمومية والخاصة داخل المدن وعبر المحافظات؛ مع توقيف حركة القطارات.