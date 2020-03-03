تبون يقيل مدير ديوان الرئاسة الجزائرية نور الدين العيادي

أقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يوم الثلاثاء، مدير الديوان الرئاسي نور الدين العيادي.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: إن العيادي جرى استدعاؤه لمهام أخرى، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان أن تبون، عين السفير السابق في اليونان، نور الدين بغداد دايج، مديرا جديدا للديوان الرئاسي.

وشغل بغداد دايج عدة وظائف دبلوماسية في وزارة الخارجية وفي عدد من عواصم العالم.

ومن المعلوم أن مدير الديوان الرئاسي لم يمكث في منصبه سوى شهرين ونصف الشهر، مع أنه شغل منصب الأمين العام للرئاسة في عهد الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.